Заместитель губернатора объяснил всплеск смертности в июле на Урале

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области обеспокоила тревожная статистика по смертности в июле 2020 года в регионе. На Среднем Урале за месяц зарегистрировано в полтора раза больше смертей, чем за июль 2019 года. Рост смертности составил 2 195 человек. От коронавируса умерло 313 человек, еще 65 «ковидных» пациентов скончались от других болезней.

С чем связан резкий рост смертности в июле 2020 года в Свердловской области? На этот вопрос ответил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Показатель июля носит накопительный характер, он связан с предшествующими месяцами. В ряде случаев исследования, которые связаны с постановкой конечного диагноза, занимают 30-40 дней. Это приводит к тому, что не всегда человек, который умер в июле, попадает в статистику июля, - рассказывает Павел Креков.

По словам заместителя губернатора, если этот накопительный результат распределить по месяцам, то по цифрам будет видно, что катастрофического роста смертности не произошло.

- Я знаю статистику смертности по августу, и вижу, что этот «горб июля» носит накопительный характер, - заключает Павел Креков.

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