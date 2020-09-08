В Екатеринбурге перекрывают улицу Советских Женщин

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В Екатеринбурге еще одно дорожное перекрытие. На этот раз движение остановят по улице Советских Женщин – от Шаумяна до переулка Федорова. Проехать нельзя будет ровно месяц: с 24 сентября по 24 октября.

- Это необходимо для строительства сетей энергоснабжения, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

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Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут. Кстати, сегодня же мы рассказывали, что дорожники перекрывают мост на переулке Низовом.