В столешнице из Индии приехал вредитель

Жук-древогрыз Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского референтного центра Россельхознадзора

В Свердловский референтный центр Россельхознадзора обратился клиент, заказавший своей жене в подарок столешницу из Индии. После получения столешницы и установки ее в доме мужчина заметил по всей поверхности ходы и буровую муку. Столешница была предоставлена в отдел карантина растений референтного центра для осмотра.

Для определения вредителя столешницу пришлось вскрыть. Обнаруженные живые имаго насекомого были подвергнуты энтомологической экспертизе и идентифицированы как древогрызы семейства Lyctus F.

Древогрыз повреждает дуб, ясень, ильмовые, тополь, осину, иву. Развивается чаще в древесине лиственных деревьев, преимущественно стоящих и срубленных дубов. Повреждает деревянные постройки, столбы, мебель и другие деревянные изделия.

Географическое распространение: Россия (европейская часть, кроме севера, Кавказ, Дальний Восток), Беларусь, Украина, Молдова, Закавказье, Казахстан, Средняя Азия, Северная Африка, Европа, Передняя Азия, Япония, Америка, Австралия.

При любой степени поражения жуками мебель необходимо дезинфицировать. При переезде в новые квартиры зараженная мебель должна быть уничтожена, заменена новой или тщательно обработана. В противном случае отродившиеся жуки заразят новые деревянные предметы, мебель, перекрытия и распространятся по квартирам всего дома.