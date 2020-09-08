Переведут ли уральские школы на дистанционное обучение: отвечает министр образования

Чтобы коронавирус не наложился на всплеск ОРВИ, медики начали прививать граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области новый учебный год начался в очной форме. Однако после «первых звоночков» пандемии часть школьников пришлось перевести на дистанционное обучение, которое продлится минимум две недели.

Сейчас на дистанте находятся две школы в Екатеринбурге, а также шесть классов по всей Свердловской области. Если новые тесты покажут отрицательный результат на COVID-19, то школьники вернутся к привычной форме обучения. Об этом сообщает телекомпания ОТВ.

Многие родителей учеников, а также самих школьников волнует вопрос: переведут ли в сентябре все образовательные учреждения Свердловской области на дистанционное обучение.

- В данном вопросе мы будем исходить из реальной ситуации. Думаю, что эти опасения связаны с ежегодным сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, который начинается в конце сентября. В этом время уже достаточно прохладно, а отопление есть еще не везде, - рассказывает министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганов.

По его словам, в школах уже началась вакцинация от гриппа. Прививают в первую очередь педагогический состав, после чего прививки поставят ученикам. В конце октября 2020 году планируется вакцинация от коронавируса.