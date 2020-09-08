В Екатеринбурге хотят установить радужную стелу, посвященную семи районам города

Фото: Музей истории Екатеринбурга

В Екатеринбурге хотят установить арт-объект, который посвящен семи районам города и будет состоять из семи кристаллов разных цветов. Назовут его просто – «Самоцвет», а художником станет Грегор Дудко.

- Исторические периоды, по мнению автора, следуют друг за другом с четкой логикой: на смену «черным» девяностым пришел «оранжевый позитив», вслед за золотой эпохой Демидовых пришел Красный Октябрь и так далее, - рассказали в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга. – Каждый из этих исторических переходов оставил в сознании «наследство» - цвет, эмоцию и какие-то мифы.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Стелы будут изготовлены из многослойного окрашенного стекла. Их высота составит 13 метров. По словам создателей, благодаря материалу арт-объект будет пропускать свет и смотреться эффектно. А для ночной картинки у него будет продумана подсветка. Кстати, внешне «Самоцвет» очень напоминает любимую многими горожанами Краснознаменную группу.

Чтобы воплотить идею в жизнь, создатели сейчас готовят заявление на грантовый конкурс Фонда Генри Мура, в рамках которого выделяются гранты на поддержку современной скульптуры.