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Под Нижним Тагилом ради обновления моста вырубят 917 деревьев

На восстановление насаждений потратят 8,9 миллиона рублей
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Стоимость вырубленных зеленых насаждений возместят

Стоимость вырубленных зеленых насаждений возместят

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках реконструкции моста через реку Сулем, который расположен на дороге, соединяющей Нижний Тагиле с поселком Висимо-Уткинск и деревней Усть-Утка, будет вырублено 917 деревьев.

В список попали 270 елей, 256 сосен, 146 пихт, 86 лиственниц, 78 берез, 43 осины, 25 ив и 13 кедров. Об этом пишет издание Tagilcity.ru.

За вырубку зеленых насаждений «Управление автомобильных дорог» должно будет возместить их стоимость в размере 8,9 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на посадку новых деревьев.

Также организация должна восстановить нарушенное благоустройство. В середине лета «Управтодор» вырубил 188 деревьев на Южном подъезде к Нижнему Тагилу на сумму больше 1,8 миллиона рублей.

Строительство и ремонт