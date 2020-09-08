Уралочку, вернувшуюся из Турции и не сдавшую тест на COVID-19, оштрафовали на 15 тысяч

Уралочку, вернувшуюся из Турции и не сдавшую тест на COVID-19, оштрафовали 15 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 7 сентября, в Асбесте состоялся суд над местной жительницей, которая вернулась из-за границы и не сдала тест на коронавирус. И, соответственно, после этого не предоставила информацию о результатах. Ее признали виновной по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.

- В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача № 22 от 27.07.2020, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах - разместить в специальной форме на портале госуслуг, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

С 1 августа из-за границы в Свердловскую область вернулись 5924 человека. Из них 26 человек нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 человек составлены административные протоколы, теперь им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Еще 187 уральцев сейчас ищут специалисты Роспотребнадзора.