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Общество

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как изменится стоимость за проезд в общественном транспорте в 2021 году

Городские власти планируют ввести Единый билет на все виды транспорта
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Количество тарифов на проезд по Единому билету, станет меньше.

Количество тарифов на проезд по Единому билету, станет меньше.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга сегодня, 8 сентября, рассказали о новых мерах по повышению качества транспортного обслуживания. Среди прочего они включают введение с 2021 года Единого билета на все виды транспорта стоимостью 1500 рублей в месяц.

- Вместо существующих 41 тарифа останется 8, - объяснили в администрации Екатеринбурга. - Благодаря нововведениям, каждый житель, заплатив по тарифу 32 рубля, сможет сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут.

В мэрии отметили, что вся линейка из восьми тарифов еще формируется и будет озвучена позже.