В Екатеринбурге перекроют движение по мосту на переулке Низовом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга перекрывает движение по мосту на переулке Низовом в микрорайоне Лечебном. На участке будет вестись капитальный ремонт путепровода – с 1 октября.

- Проезжая часть моста будет сужена. Специалисты разместят знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда транспортных средств, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.