Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 35,4% с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

В январе-августе 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 265,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 35,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 130,3 тыс. ДФЭ (+6%), в экспортном – 135,2 тыс. ДФЭ (перевозки выросли в 1,8 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 43,1% и составило 204,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,7 млн тонн грузов, +35,4%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 26,7 тыс. ДФЭ (-7,3% к уровню января-августа 2019 года);

· черные металлы – 12,4 тыс. (+33,7%);

· лесные грузы –20,1 тыс. (+5,1%);

· бумага – 18 тыс. (-2,7%);

· цветные металлы – 13,9 тыс. (+16,4%);

· химикаты и сода – 95,4 тыс. (перевозки выросли в 2,5 раза);

· строительные грузы – 2,7 тыс. (-4,8%);

· огнеупоры – 3,1 тыс. (-23,4%);

· метизы – 3,6 тыс. (-13%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – августе 2020 года было перевезено более 3,7 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).