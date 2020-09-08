На Урале водителя, по вине которого погиб подросток-пешеход, отправили в колонию-поселение

Мужчина вылетел на красный и протаранил иномарку, которая отлетела на двух братьев. Один из них сильно пострадал, а другого спасти не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, Алексея Кочнева, которого обвиняют в нарушении ПДД. По его вине пострадали два брата-подростка 14 и 15 лет. Жизнь одного из них спасти не удалось. Все произошло в конце сентября прошлого года.

- Кочнев, управляя автомобилем «ВАЗ», ехал в сторону перекрестка на улице Советская. Мужчина не обратил внимание на то, что ему загорелся красный светофор, и столкнулся со встречной иномаркой. Которая затем отлетела на пешеходов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

У братьев диагностировали серьезные травмы, один из них скончался уже в больнице. В итоге, суд назначил водителю-виновнику два года колонии-поселения, а также лишил прав на три года.

- Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней даст оценку приговору на предмет наличия или отсутствия для его обжалования, - добавили в прокуратуре.