На Урале Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% всех детских лагерей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на территории Свердловской области работал 71 детских оздоровительный лагерь, в которых отдохнули 23919 детей. В это время специалисты Роспотребнадзора проверили 87 организаций, нарушения выявлены в 80,6% проверок.

- За выявленные нарушения составлено 84 протокола об административном правонарушении, вынесено 40 постановлений о назначении административного наказания на сумму 572 500 рублей, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. – Направлены в суд 25 протоколов о привлечении к административной ответственности за невыполнение предписаний в установленный срок.

Также особое внимание специалисты уделяли качеству питания детей, были проведены проверки. В результате сразу несколько лагерей оштрафовали на 62500 рублей, также было снято с реализации 363 килограмма продукции из-за отсутствия документов, которые бы подтверждали их качество и безопасность.