В выходные в Екатеринбурге поймали 19 пьяных водителей

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В минувшие выходные в Екатеринбург сотрудники ГИБДД ловили пьяных водителей, а также тех, кто грубо нарушил ПДД. Всего за два дня инспекторы поймали 19 нетрезвых водителей, из них в девяти случаях те отказались проходить медосвидетельствование. Кроме того, в отношении шести были составлены материалы для возбуждения уголовных дел за повторную пьяную езду.

- Еще 11 водителей задержаны за управление ТС без прав – они никогда не получали водительского удостоверения, либо ранее их лишили прав за грубые нарушения ПДД, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

С начала этого года в столице Урала с участием пьяных водителей зарегистрировано 58 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще больше 100 получили травмы разной степени тяжести.