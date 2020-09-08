На Среднем Урале поймали 115 туристов, которые не сдали тест на COVID-19

Еще 187 человек сейчас разыскивают специалисты Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора поймали 115 уральцев, которые вернулись из-за границы и не сдали тест на коронавирус. На них составили административные протоколы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По словам Роспотребнадзора, материалы уже переданы в суд, всем «зайцам» грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Еще 187 уральцев разыскивают.

- В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг, - рассказали в пресс-службе ведомства.

С 1 августа из-за границы в Свердлвоскую области прибыли уже 5924 уральца. Через госуслуги поступило 5692 извещения, остальные граждане заявили о себе другими способами. По данным на 9 июля, своевременно информацию предоставили 5622 человека. Выявлено 26 инфицированных COVID-2019. 302 гражданина нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации.