В двух отделах полиции Екатеринбурга назначили новых руководителей

Фото: Валерий Горелых

В отделах полиции №7 и №14 Екатеринбурга глава свердловского МВД Александр Мешков назначил новых руководителей. Первый возглавил подполковник полиции Андрей Киселев, 1978 года рождения, а второй – его ровесник полковник полиции Дмитрий Шишмаков.

Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, Киселев – коренной уралец, он в 2000 году окончил Уральский юридический институт. А его коллега родом из Кировской области, который в 2000 году выпустился из высшей школы МВД и был в длительной командировке на Северном Кавказе. Оба неоднократно поощрялись и имеют ведомственные награды.

- Приказ генерала Мешкова доведен до личного состава, назначенные руководители приступили к исполнению своих служебных обязанностей с минувшей субботы, 5 сентября, - рассказал Горелых. – Назначенные офицеры имеют достаточно богатый опыт, высшее юридическое образование, пользуются уважением в подразделениях, а самое главное, как говорится, не намерены плыть по течению, мирится с имеющимися во вверенных коллективах проблемными вопросами, а их, увы, более чем предостаточно.

По словам Горелых, первостепенным приоритетом для них является подбор и обучение молодых специалистов.