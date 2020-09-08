Суд по уктусскому стрелку 8 сентября 2020

Александров признал вину в убийстве девушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 сентября 2020 года, в Свердловском областном суде состоится очередное заседание по делу о двойном убийстве на склоне горы Уктус. 25 августа 2018 года там были расстреляны Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова.

Найти предполагаемого убийцу удалось лишь спустя почти полтора года. Им оказался инженер завода имени Калинина Алексей Александров. Вычислить его удалось благодаря перепискам на форуме любителей пневматического оружия. Накануне в суде уже выступил мужчина, у которого Александров покупал запчасти для своей винтовки. Кроме этого стало известно, что подсудимый долго и тщательно готовился к убийству.

Александрову грозит пожизненный срок, а семьи убитых девушек подадут иски на 20 миллионов рублей.

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Сергей МАЛЬЦЕВ, руководитель первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области:

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент.