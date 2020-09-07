На Урале 14-летней девочке выплатили 100 тысяч после получения травмы на железной дороге

Суд признал виновными в произошедшем машиниста и его помощника Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 14-летняя девочка в районе перегона станций Воронцовка - Климки Свердловской железной дороги получила перелом плечевой кости. После инцидента мама обратилась с иском в прокуратуру. Оказалось, что из-за нарушений железнодорожники не смогли вовремя остановить поезд, который задел девочку.

- Установлено, что вследствие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта локомотивная бригада не приняла мер к экстренной остановке подвижного состава для предотвращения наезда на девочку, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд признал виновными в произошедшем машиниста и его помощника. Их обвинили за «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Пострадавшей девочке в качестве компенсации морального вреда выплатили 100 тысяч рублей.