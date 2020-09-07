Криминалисты свердловской полиции приняли Присягу

Фото: предоставлено Валерием Горелых

В пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге на территории спорткомплекса «Динамо» состоялась церемония принятия Присяги молодыми специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Свердловской области.

18 лейтенантов и младших лейтенантов поклялись перед строем сослуживцев и ветеранов защищать права и свободы человека и гражданина, верно служить России и Закону.

- Это событие знаменательно тем, что Присягу приняли в год 75-летия Великой Победы над фашизмом. Кроме того, все происходило под Красным знаменем Бригады Уральских милиционеров Екатеринбургской губернии – исторической реликвии свердловского гарнизона МВД, - рассказывает официальный представитель регионального полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Начальник Главка генерал-майор полиции Александр Мешков поручил поздравить молодых специалистов руководителю Управления по работе с личным составом региональной полиции Владимира Тиряева, врио начальника ЭКЦ Виталия Полякова, председателя Совета ветеранов ЭКЦ Алексея Пронина, ветерана ОВД Алексея Красильникова.

Каждому принявшему Присягу вручили памятный подарок - диск с песнями коллектива «Офицерское трио».