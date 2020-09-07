В Лесном охотники застрелили разгневанную медведицу

Животное застрелили охотники
Фото: Олег УКЛАДОВ
В закрытом городе Лесном, расположенном в Свердловской области, в минувшие выходные местных жителей перепугали медведи.
Сначала медведи были замечены в районе третьей промышленной площадки ФГУП «Комбинат«Электрохимприбор». Люди сообщили о случившемся в полицию, а те подключили охотников.
- Выяснилось, что медвежонок был вместе со взрослой медведицей, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. – Оказалось, что медвежонка до этого загрызли собаки.
Разгневанное животное представляло угрозу для людей. Поэтому охотники поспешили застрелить медведицу.