В Лесном охотники застрелили разгневанную медведицу

Животное застрелили охотники Фото: Олег УКЛАДОВ

В закрытом городе Лесном, расположенном в Свердловской области, в минувшие выходные местных жителей перепугали медведи.

Сначала медведи были замечены в районе третьей промышленной площадки ФГУП «Комбинат«Электрохимприбор». Люди сообщили о случившемся в полицию, а те подключили охотников.

- Выяснилось, что медвежонок был вместе со взрослой медведицей, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. – Оказалось, что медвежонка до этого загрызли собаки.

Разгневанное животное представляло угрозу для людей. Поэтому охотники поспешили застрелить медведицу.