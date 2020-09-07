На умных остановках будет интерактивный экран для работы со справочными системами и транспортными картами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили приём заявок на конкурс разработки проекта умных остановок. Заявки на участие присылали 11 архитекторов из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Челябинска. В финале за лучшую концепцию будут бороться представители четырёх городов. Как рассказали в администрации столицы Урала, проекты, предоставленные на конкурс, должны были отвечать сразу нескольким требованиям.

- В частности, единая стилистика и цветовое решение, устойчивость конструкции к климатическим условиям и механическим воздействиям, а также доступность для маломобильных групп населения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На умных остановках, которые представят по окончанию конкурса, должны быть информационные табло, где будет транслироваться время прибытия транспорта и интерактивный экран для работы со справочными системами и транспортными картами «ЕКАРТА».

Спроектировать «умную» остановку нужно было так, чтобы пассажиры могли зарядить мобильные устройства и получить свободный доступ в интернет ожидая свой маршрут.

Проекты, которые продолжат борьбу за место в финале выберет экспертная комиссия.