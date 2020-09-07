Уральцы могут поставить прививку от гриппа в 40 мобильных пунктах

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В Свердловской области продолжается массовая вакцинация против сезонного гриппа. В 38 муниципалитетах региона разместили больше 40 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), где можно поставить прививку. При этом ходить в поликлинику не нужно. Один из таких прививочных кабинетов «на колесах» открылся в начале сентября в Сысертском городском округе.

- Он установлен рядом с торговым центром, где обычно самая высокая проходимость горожан. И людям действительно это удобно. Они идут за покупками и, имея при себе медицинский полис и паспорт, могут тут же привиться, - рассказала заместитель главы округа по соцвопросам Наталья Кузнецова.

Прививки в мобильно пункте ставят только взрослым – детей прививают в образовательных организациях и медучреждениях. В первую очередь в ФАПах принимают тех, кто претендует на бесплатную вакцинацию – работников медицины, образования, торговли, транспорта и других социальных сфер, а также уральцев старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

По словам главного врача Сысертской центральной районной больницы Рифать Янгуразов, в среднем передвижной кабинет посещает до 50 сысертцев в день. Мобильный ФАП здесь будет работать вплоть до завершения вакцинации, два раза в неделю.

Напомним, что в Свердловской области планируют поставить прививки от гриппа не менее 60% жителей региона. В Екатеринбурге, например, на сегодняшний день привили 120 тысяч человек.