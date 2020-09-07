В Екатеринбурге пьяный мужчина с собакой напал на ребенка

Собака была без намордника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина с собакой напал на маленького ребенка. Это случилось в парке Чкалова в микрорайоне Юго-Западном в минувшие выходные, вечером 5 сентября. Ребенок гулял по парку вместе с родителями, рассказал ural.kp.ru источник в правоохранительных органах.

- Мужчина был пьян. По парку он шел с собакой без намордника, - уточнил источник.

Родители обратились в полицию. В УМВД по Екатеринбурге отметили, что в данный момент идет разбирательства по данному ЧП.

- В настоящее время проводится проверка, по итогам ее будет принято обоснованное решение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.