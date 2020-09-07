Как работают и зачем нужны суды присяжных заседателей: отвечает прокурор

Суды с участием присяжных заседателей работают на Урале 17 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зачем нужны суды с присяжными заседателями? Как работают суды с участием присяжных заседателей в Свердловской области? Почему они редко выносят оправдательные приговоры и должен ли судья учитывать решение присяжных заседателей?

Об этом в эфире телеканала ОТВ рассказал старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Илья Солоков.

В России суд присяжных появился в 1864 году, в октябре 1922 года его упразднили. Это институт обеспечивал право народа на участие в судопроизводстве. В советское время такое право возникало, когда дела рассматривали профессиональный судья и два народных заседателя.

В 2003 году Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где суды присяжных были восстановлены. С 2007 года они стали действовать по всей стране: в них рассматривают уголовные дела с участием коллегии присяжных заседателей.

За 17 лет в Свердловской области сложилась обширная практика судебного делопроизводства с участием присяжных. В 2018 году были значительно расширены категории дел и суды, которые имеют право рассматривать уголовные дела с участием коллегии присяжных заседателей.

Какие дела может рассматривать суд присяжных заседателей?

Заявить о рассмотрении дела судом присяжных заседателей может только сам подсудимый. До июля 2018 года суд присяжных мог рассматривать дела о преступлениях, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы. В основном это убийства с отягчающими обстоятельствами, реже – насильственные преступления сексуального характера.

Два года назад список расширился, добавились посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, сотрудника правоохранительных органов, следователя, а также геноцид и обычные убийства. В этот же список попали преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Что делают присяжные в суде?

Коллегия присяжных заседателей отвечает на вопросы: было ли совершено преступление, совершал ли его подсудимый, виновен ли он, заслуживает ли он снисхождения.

Процессуальные момент до заседателей не доводят.

Судья может не подчиниться решению суда присяжных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязателен ли вердикт присяжных для судьи?

Если коллегия присяжных заседателей выносит оправдательный приговор, то подсудимого освобождают прямо в зале суда. Если же на эмоциях присяжные признали человека виновным, а доказательств в деле нет, как посчитал судья, то он может не согласиться с обвинительным приговором.

Кого берут в присяжные заседатели?

Граждан России в возрасте от 25 до 65 лет, полностью дееспособные, не состоящие на наркологическом учете, без хронических заболеваний. Если человек работал в органах правопорядка, либо был священником или военным, то с момента прекращения полномочий должно было пройти 3 года.

Списки из этих людей формируют на основе списков избирателей. Отказаться можно, чаще всего граждане указывают в качестве причины: нежелание брать на себя ответственность. На время отсутствия на работе присяжным выплачивают средний заработок, платят и безработным.