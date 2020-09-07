Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Как работают и зачем нужны суды присяжных заседателей: отвечает прокурор

17 лет назад россиянам вернули право участвовать в судопроизводстве
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Суды с участием присяжных заседателей работают на Урале 17 лет

Суды с участием присяжных заседателей работают на Урале 17 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зачем нужны суды с присяжными заседателями? Как работают суды с участием присяжных заседателей в Свердловской области? Почему они редко выносят оправдательные приговоры и должен ли судья учитывать решение присяжных заседателей?

Об этом в эфире телеканала ОТВ рассказал старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Илья Солоков.

В России суд присяжных появился в 1864 году, в октябре 1922 года его упразднили. Это институт обеспечивал право народа на участие в судопроизводстве. В советское время такое право возникало, когда дела рассматривали профессиональный судья и два народных заседателя.

В 2003 году Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где суды присяжных были восстановлены. С 2007 года они стали действовать по всей стране: в них рассматривают уголовные дела с участием коллегии присяжных заседателей.

За 17 лет в Свердловской области сложилась обширная практика судебного делопроизводства с участием присяжных. В 2018 году были значительно расширены категории дел и суды, которые имеют право рассматривать уголовные дела с участием коллегии присяжных заседателей.

Какие дела может рассматривать суд присяжных заседателей?

Заявить о рассмотрении дела судом присяжных заседателей может только сам подсудимый. До июля 2018 года суд присяжных мог рассматривать дела о преступлениях, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы. В основном это убийства с отягчающими обстоятельствами, реже – насильственные преступления сексуального характера.

Два года назад список расширился, добавились посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, сотрудника правоохранительных органов, следователя, а также геноцид и обычные убийства. В этот же список попали преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Что делают присяжные в суде?

Коллегия присяжных заседателей отвечает на вопросы: было ли совершено преступление, совершал ли его подсудимый, виновен ли он, заслуживает ли он снисхождения.

Процессуальные момент до заседателей не доводят.

Судья может не подчиниться решению суда присяжных

Судья может не подчиниться решению суда присяжных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязателен ли вердикт присяжных для судьи?

Если коллегия присяжных заседателей выносит оправдательный приговор, то подсудимого освобождают прямо в зале суда. Если же на эмоциях присяжные признали человека виновным, а доказательств в деле нет, как посчитал судья, то он может не согласиться с обвинительным приговором.

Кого берут в присяжные заседатели?

Граждан России в возрасте от 25 до 65 лет, полностью дееспособные, не состоящие на наркологическом учете, без хронических заболеваний. Если человек работал в органах правопорядка, либо был священником или военным, то с момента прекращения полномочий должно было пройти 3 года.

Списки из этих людей формируют на основе списков избирателей. Отказаться можно, чаще всего граждане указывают в качестве причины: нежелание брать на себя ответственность. На время отсутствия на работе присяжным выплачивают средний заработок, платят и безработным.