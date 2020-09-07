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На Урале молодого парня отправили в тюрьму за убийство родного брата

Теперь он семь лет проведет в колонии строгого режима
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Теперь парень семь лет проведет в колонии строгого режима

Теперь парень семь лет проведет в колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, 22-летнего Сергея Люкомаса, которого обвиняют в убийстве родного брата. Все произошло 14 февраля, когда между родственниками возникло недопонимание, которое переросло в крупную ссору, а затем – в драку. В ходе нее парень нанес брату по голове не меньше шести ударов разводным ключом.

- После чего, вооружившись топором, он нанес потерпевшему не меньше восьми ударов лезвием топора в область головы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Он причинил брату открытую черепно-мозговую травму с повреждением костей свода и основания черепа.

От полученных травм мужчина погиб на месте еще до приезда скорой помощи. В итоге, на Люкомаса завели уголовное дело и направили в его в суд. Тот назначил ему семь лет колонии строгого режима.

Криминал