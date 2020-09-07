Екатеринбургская епархия дала последний шанс священникам из окружения отца Сергия

Суд прошел без участия схимонаха. Подробности рассказали священники Николай Малета и Максим Миняйло Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 сентября в Екатеринбургской епархии состоялось первое заседание церковного суда по отлучению схимонаха Сергия (Романова) от Русской православной церкви. На заседание бывший схиигумен не явился, сославшись на плохое состояние здоровья.

На суде также рассматривался вопрос об отлучении от церкви восьми клириков из окружения отца Сергия (Романова), который продолжат служить с ним в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом. Суд принял решение низвергнуть их из сана, однако это решение окончательно утвердит правящий архиерей - владыка Кирилл в течение нескольких дней. Поэтому у священников и дьяконов есть время, чтобы одуматься.

- Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием. К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях. Поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана. Решение суда принято. Его должен утвердить правящий архиерей, - рассказывает отец Николай Малета.

Всего отлучению подлежат восемь клириков, по которым решение примет правящий архиерей, скорее всего, на этой неделе.

- Если владыка подпишет решение об отлучении их от церкви, то они могут быть лишены священного сана навсегда. Но в церковь они могут ходить, - говорит священник Максим Миняйло. – Эти священники пока еще могут сохранить свой сан. У них есть несколько дней, пока Владыка не утвердил это решение.

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