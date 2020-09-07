Еще в четырех детсадах Екатеринбурга нашли COVID-19

Полностью закрыть пришлось пока только один детсад. В трех других по домам отправили определенные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошла только первая неделя обучения, а в Свердловской области на карантин закрылись полностью уже две школы - №148 и №179. В них заболели восемь и шесть сотрудников соответственно.

- До выявления COVID-19 в этих образовательных организациях прошли педсоветы, участие в которых принимали зараженные учителя, поэтому другого выхода не было — на временный дистант пришлось переводить школы в полном объеме. Таким образом, на онлайн-обучение переведены 1354 ребенка, - рассказал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Кроме того, на дистант отправили еще четыре класса в четырех школах, общей численностью 110 человек. Так, в школах №16, №120 и №180 болеют по одному ребенку, а в школе №97 – один педагог.

По словам главы региона, из-за коронавируса пришлось полностью закрыть детский сад «Радуга», где заболел один педагог. Также по домам отправили воспитанников детсада №67, где заразился один сотрудник, и по одной группе в садах №75 и №339 – там заболели один ребенок и один педагог.

Губернатор назвал условия, при которых все школы переведут обратно на дистанционное обучение. А также рассказал, что делать тем классам и школам, в которых обнаружили коронавирус.