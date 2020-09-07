«Он не слушается предписаний митрополита»: вопрос об отлучении отца Сергия от Церкви решат на следующем заседании

Схиигумена Сергия уже ранее лишили сана. Теперь могут отлучить от Церкви. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 сентября, в Екатеринбургской епархии прошло очередное заседание Церковного суда по делу опального отца Сергия. В начале июля его лишили сана за неоднозначные высказывания в проповедях. На этот раз решался вопрос - отлучать ли его от Церкви. Сам Сергий на заседание не явился. Но и итоговое решение сегодня принято не было.

- Схимонах Сергий не слушается предписаний Митрополита, - говорит Максим Миняйло, главный священник Храма-на-Крови. - Он не послушал благословения не надевать крест, не проповедовать, не совершать богослужений. Он пытается их совершать. «Пытается», потому что эти действия невозможно назвать богослужениями. Это изображения богослужения. Таинства не происходит там, где служит запрещенный в служении человек.

Вопреки воле епархии, Сергий со своими сторонниками по-прежнему занимает Среднеуральский женский монастырь. На вопрос, как она будет возвращать себе здание, в епархии отметили, что для них важнее люди, которые сейчас идут за Сергией.

- Для нас возвращение монастыря это не главный вопрос. Главное - это те люди, которые сегодня отпали от церкви. А церковь может быть и без здания, ведь церковь это богочеловеческий организм, - объясняет Максим Миняйло. - Люди которые продолжают туда ездить должны осознавать что они участвуют в кощунственных действиях.

В епархии добавили, что следующее заседание состоится в среду, 9 сентября. На нем и будет принято решение об отлучении от Церкви, если отец Сергий все же явится. Но если он не придет, то будет проведено третье заседание, на котором вопрос решат независимо от того, придет он или нет. Аналогичным образом Екатеринбургская епархия три раза проводила заседания, когда лишала его сана.