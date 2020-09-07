В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Горького

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга, наконец, открыли отремонтированный участок улицы Горького – от Малышева до Карла Маркса, который реконструировали еще с апреля. Движение запустили сегодня, 7 сентября, с 8:00. Оно будет односторонним: в сторону улицы Карла Маркса автомобилисты смогут ехать по двум полосам.

- До конца сентября строители планируют завершить обустройство дорожно-транспортной инфраструктуры прилегающей территории, на которой появятся обновленные тротуары, велодорожки с велопарковками, газоны и цветники, а также элементы малых архитектурных форм, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме замены асфальта на ремонтируемом участке установят новые светофоры, дорожные знаки, а также камеры видеонаблюдения. Уже к концу сентября следующего года строители планируют «дотянуть» улицу Горького до улицы Куйбышева.