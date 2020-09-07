Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк для бизнеса

Фото: предоставлено Банком Уралсиб

Банк УРАЛСИБ выпустил обновленный Мобильный банк для бизнеса. Интерфейс мобильного приложения стал удобнее, управление — более интуитивно понятным, изменился дизайн, появилась возможность входа с помощью Face\Touch ID.

Мобильное приложение для бизнеса банка УРАЛСИБ позволяет проводить платежи без посещения офиса, получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, совершать обмен валюты и валютные переводы.

Скачать обновленную версию Мобильного банка можно по ссылкам:

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