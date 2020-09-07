Екатеринбурженка перевела лжесиловику 400 тысяч со своей банковской карты

Сейчас полицейские устанавливают личности мошенника и его пособника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 6 сентября, в полицию Екатеринбурга обратилась 49-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестные украли с ее банковской карты порядка 400 тысяч рублей. Оказалось, за пару дней до этого, 4 сентября, ей позвонил мужчина с абонентского номера, начинающегося на «499», и представился сотрудником службы безопасности банка.

- Он сообщил, что им проводится проверка в отношении сотрудников данной кредитной организации на предмет возможного хищения денег клиентов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В связи с этим, владелице карты необходимо «обезопасить» свои денежные средства, переведя их на «резервные» счета, которые ей укажут.

После этого женщине позвонил еще один незнакомец и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он заявил, что в его производстве находится уголовное дело по факту попытки кражи денег с ее банковской карты. Он порекомендовал выполнить все указания сотрудников банка. После этого испуганная женщина перевела на «резервную» ячейку, которую ей указали мошенники, 436 тысяч рублей.

Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и устанавливают личности воришек, а также точные обстоятельства произошедшего.