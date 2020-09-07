На Урале работникам завода не выплатили зарплату в четыре миллиона

63 сотрудника не получали зарплату в течение двух месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить, как на Нижнетуринском машиностроительном заводе «Вента» соблюдается трудовое законодательство. Основными направлениями предприятия является производство и продажа вентиляторов.

Во время проверки оказалось, что 63-м сотрудникам не выплатили зарплату с мая по июнь этого года. Общая сумма долга перед работниками составила больше 4,2 миллионов рублей.

- В целях устранения нарушений трудовых прав работником гендиректор завода неоднократно был заслушан в прокуратуре города, - заметили в пресс-службе свердловской прокуратуры. – В адрес руководителя было внесено представление с требованиям устранить нарушения и выплатить долг по зарплате.

Кроме того, гендиректора завода привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 27 тысяч рублей. И только после вмешательства прокуратуры всем сотрудникам выплатили деньги, а также компенсацию за задержку зарплаты.