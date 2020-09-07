С отсылкой к Эшеру: на заброшенном доме в Екатеринбурге возникли три измерения

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Еще один крупный арт-объект был создан подмосковной художницей Натальей Денисовой в рамках фестиваля «Стенограффия». На заброшенном доме в районе Уралмаша девушка изобразила автопортрет в окружении людей без лиц. Работа называется «Относительность» и посвящена поиску самой себя.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

На заднем фоне ходят человечки без лиц, разбросаны смятые фотографии, а за головой художницы находится гигантский гранат – своего рода символ сердца ее самой. Название работы отсылает к известной литографии Маурица Корнелиса Эшера, голландского художника. На ней мастер собрал людей из трех разных измерений, однако со стороны кажется, что все они находятся в одном пространстве. В этом и кроется относительность и невозможность.

- Особенно эта работа понравилась местным детям. Одни девочки даже подошли ко мне и сказали: «Если кто-то захочет закрасить эту картину, мы ее в обиду не дадим», и это был лучший фидбэк из всех, - рассказала художница.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"