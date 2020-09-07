Уральца, четыре года прятавшегося от следствия, отправили в тюрьму

Теперь он проведет два года в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске, что в Свердловской области, отправили под суд 45-летнего местного жителя Даниса Гайнанова, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. От следствия он скрывался на протяжении четырех лет. В начале февраля 2016 года он, будучи под действием алкоголя, поссорился со своим 19-летним товарищем и 9 раз ударил его туристическим ножом.

- По данному факту следственным отделом МО МВД России «Красноуфимский» было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре подозреваемый скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск, а предварительное следствие по уголовному делу приостановлено, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Спустя четыре года, в середине мая 2020-го, его задержали, а предварительное следствие возобновили. Красноуфимский суд отправил Гайнанова на два года в колонию общего режима.

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