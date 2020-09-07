Это не предел: в Екатеринбурге поставили прививку от гриппа 120 тысяч человек

Жители Екатеринбурга активно ставят прививки от гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается вакцинация жителей от гриппа. Прививка появилась в муниципальных больницах две недели назад и за это время ее сумели поставить 80% екатеринбуржцев. По данным Горздрава, привились больше 118 тысяч взрослых и больше 6700 детей.

- Сейчас все медицинские учреждение находятся в режиме работы по вакцинации. Дополнительно мы выделили 70 прививочных бригад, набрали обороты и движемся на них. Мы получили практически 70% вакцины на город Екатеринбург, - сказал начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов.

Напомним, поставить вакцину от гриппа можно в муниципальных поликлиниках Екатеринбурга и Свердловской области. Прививка делается бесплатно. Для этого достаточно обратиться в медучреждение по месту прописки.

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