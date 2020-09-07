На Среднем Урале от коронавируса умерли еще два человека

Всего в регионе 479 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще две смерти от коронавируса. Всего в регионе в период пандемии погибли 479 человек. В сегодняшнюю сводку оперштаба также попали 125 новых случаев заражения. И больше всего – в Екатеринбурге.

Всего на Среднем Урале зафиксировано 26163 заболевших.

- Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимации, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 417. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральским медикам удалось вылечить 20364 человека. Только за сутки из больниц выписали 61 пациента.