На Уктусе в Екатеринбурге хотят построить канатную дорогу

На Уктусе хотят построить канатную дорогу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге на Уктусе хотят построить кресельную канатную дорогу. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский, документ опубликован на сайте администрации города. Согласно нему, УК «Уктус» должна подготовить проект планировки и межевания территории в районе улиц Павлодарская – Щербакова – переулок Широкий – Дальневосточная – Шишимская –Самолетная.

Пока что никаких подробностей проекта нет. Отмечается, что постановление будет действовать в течение трех лет с момента публикации. Чтобы подготовить проект, в Депаратменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга нужно будет получить техзадание на его разработку. После чего предоставить в департамент свои наброски.

Напомним, еще в прошлом году Александр Высокинский заявил о том, что хочет построить канатную дорогу, которая бы соединяла микрорайоны Ботанику и Академический.

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