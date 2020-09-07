Отец Сергий остался без поддержки на церковном суде

Поддержать отца Сергия пришли только журналисты Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбургской епархии 7 сентября стартовал церковный суд над скандальным схимонахом Сергием (Романовым), которого намерены отлучить от Русской православной церкви.

К руководителю Среднеуральского женского монастыря у епархии есть 22 вопроса, которые прописаны в пунктах обвинения. Сам Романов на суд решил не идти, объясняя это неважным самочувствием, которое ухудшилось из-за скорбей, которые он переносит в связи с этой ситуацией.

На суд пришел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в Екатеринбургской епархии уже прошло несколько заседаний, на которых Сергию (Романову) запретили вести богослужения, а также читать проповеди для прихожан. Однако эти указания выполнены не были.

На каждое заседание, несмотря на отсутствие Романова, приходили сотни сторонников схимонаха. Однако 7 сентября к зданию Екатеринбургской епархии на улице Репина никто из сторонников не пришел поддержать схимонаха.

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