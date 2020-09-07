Lada несколько раз перевернулась и задымилась: под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП

Автомобиль несколько раз перевернулся. Фото: скрин с видео ИА "Уральский меридиан"

В понедельник, 7 сентября, около 6 часов утра на окраине Екатеринбурга между Новосвердловской ТЭЦ и Березовским произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

28-летний автолюбитель за рулем Lada вылетел с трассы и несколько раз перевернулся, после чего автомобиль задымился. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки, а также пассажирка. Оба участника аварии госпитализированы в больницу с травмами. У мужчины предварительно диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая ЧМТ, а также травма челюсти. У пассажирки – сотрясение головного мозга, а также ЧМТ.

По факту проводится проверка. Специалисты установят, в каком состоянии водитель управлял автомобилем.