«Вспоминая Командора»: библиотека имени Крапивина в Екатеринбурге объявила акцию памяти

Фото: предоставлено семьей Владислава Крапивина / администрация Екатеринбурга

Свердловская библиотека для детей и молодежи имени Крапивина объявила акцию памяти писателя «Вспоминая Командора». Акция будет проходить в библиотеках города и области.

- На своих площадках они организуют и проведут мероприятия различных форм: громкие чтения, комплексные мероприятия, включающие не только чтение вслух, но и обсуждение прочитанного, беседы, викторины, создадут буктрейлеры по произведениям Крапивина, - рассказали организаторы.

Как отметили в администрации Екатеринбурга, посты и ролики с акции будут размещаться в соцсетях с хэштегом #ВспоминаяКомандора. Мероприятия будут проводиться как в онлайн-формате, так и в офлайн в течение месяца. А библиотеки смогут использовать фотографии, предоставленные семьей Владислава Крапивина.

Знаменитый уральский писатель умер 1 сентября в 6:40 на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронили его 3 сентября в самом центре Екатеринбурга, в Храме-на-Крови. Попрощаться с Командором пришли сотни людей.

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