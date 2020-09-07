В Нижнем Тагиле из окна своего дома выпал пенсионер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Минувшим днем, 6 сентября, в Нижнем Тагиле произошел несчастный случай – из окна своего дома по улице Карла Маркса со второго этажа выпал пенсионер. Мужчина разбился насмерть. Информацию подтвердили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
- Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила проводит проверку. Осматривается место происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, не криминал – несчастный случай, - рассказали в ведомстве.
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