Розыск: в Нижнем Тагиле водитель устроил ДТП, в котором пострадали подростки, и скрылся

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Ранним воскресным утром, 6 сентября, под Нижнем Тагилом, на 8-м километре Южного подъезда, произошло серьезное ДТП. Неустановленный водитель Toyota Celica, следуя со стороны села Николо-Павловское в сторону поселка Старатель, не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего его автомобиль перевернулся.

В аварии пострадали две девочки-пассажирки 15-ти лет. Их с ушибленными ссадинами лица и сотрясением головного мозга доставили в ЦГБ №2.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

- На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, установлены причины и обстоятельства аварии, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Проведен осмотр места происшествия, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила. – Со слов пострадавших, машиной управлял их 23-летний знакомый.

По словам девочек, они катались на автомобиле, который он недавно купил. Перед тем, как сесть за руль, он выпил пива. А когда произошло ДТП, вылез из машины и убежал.

- В соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - разъясняют в Госавтоинспекции.