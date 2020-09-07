Ушла гулять и не вернулась: в Нижнем Тагиле ищут воспитанницу коррекционной школы

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают 15-летнюю Дарью Лаптеву. Девочка пропала еще в субботу, 5 сентября. Об ее уходе в полицию сообщили воспитатели социально-реабилитационного центра, где сейчас живет девушка. Она учится в коррекционной школе.

- Установлено, что накануне вечером Даша ушла гулять и не вернулась в центр. У нее с собой есть сотовый телефон, но в настоящее время он отключен, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила. – Сотрудники отдела полиции №17 организовали розыскные мероприятия. Проверяются территории торговых центров, рынки, а также знакомые девушки.

Приметы: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые, крашенные, со сливовым оттенком, челка, карие глаза.

В день пропажи была одета в черные джинсы, темно-зеленую короткую дутую куртку с капюшоном и в ботинки на толстой подошве с высоким каблуком.

Если вы вдруг видели где-то подростка или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию Нижнего Тагила по телефону: 8 (3435) 47-47-02.