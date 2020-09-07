Может представляться другим именем: в Нижнем Тагиле полиция разыскивает южанина, нарушившего закон

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Сотрудники уголовного розыска полиции Нижнего Тагила разыскивают гражданина республики Азербайджан, которого подозревают в совершении особо опасного преступления. Полицейские ищут мужчину по имени Ализада Руслан Тофиг, который родился 2 июня 1980 года.

- По данным оперативных сотрудников, он может представляться Гулиевым Хагани Тофиг оглы, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Приметы: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, темные короткие волосы.

Если вдруг вы видели где-то этого мужчину или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом полицейским по телефону: 8 (3435) 47-70-02.