Убирайте шапки: начало недели в Екатеринбурге будет теплым и ясным

Начало недели в Екатеринбурге будет теплым и ясным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы уже доставил осенние вещи, спешим вам сообщить, что их можно убирать обратно. Хотя бы на время. Поскольку эта неделя в Екатеринбурге будет теплой и ясной. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В понедельник, 7 сентября, ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Днем температура воздуха составит +19…+21. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

Во вторник, 8 сентября, будет точно такая же погода, а вот столбики термометров поднимутся до +23. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.

В среду, 9 сентября, осадков не обещают, на небе из-за туч выглянет солнце. Температура воздуха днем прогреется до +24. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.