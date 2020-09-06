На Урале нашли пропавшего грибника с помощью беспилотника Росгвардии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
Сотрудники Росгвардии помогли обнаружить пропавшего в лесах под Екатеринбургом пенсионера.
82-летний дедушка из поселка Кедровое пропал 4 сентября. Без телефона, одетый в темное, пожилой мужчина ушел в лес за грибами, предупредив об этом близких, и не вернулся. К поискам грибника подключились волонтеры и сотрудники Росгвардии.
- Благодаря тепловизору, наш беспилотник Zala-421 «видит» ночью лучше, чем днем. К тому же за 7 лет работы мы научились в темное время суток с воздуха на остывшей земле отличать животных от людей, - рассказали в ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51
WhatsApp: +7(912) 050-91-07
Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бил с яростью: в Нижнем Тагиле отец убил годовалого сынишку, за то что тот отказался есть из бутылочки (подробнее)
Труп обнаружила жена: подробности убийства грудничка отцом в Нижнем Тагиле (подробнее)
«Он был трудным ребенком»: многодетной матери из Екатеринбурга грозит до 15 лет за убийство приемного сына (подробнее)