На Урале нашли пропавшего грибника с помощью беспилотника Росгвардии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии помогли обнаружить пропавшего в лесах под Екатеринбургом пенсионера.

82-летний дедушка из поселка Кедровое пропал 4 сентября. Без телефона, одетый в темное, пожилой мужчина ушел в лес за грибами, предупредив об этом близких, и не вернулся. К поискам грибника подключились волонтеры и сотрудники Росгвардии.

- Благодаря тепловизору, наш беспилотник Zala-421 «видит» ночью лучше, чем днем. К тому же за 7 лет работы мы научились в темное время суток с воздуха на остывшей земле отличать животных от людей, - рассказали в ведомстве.

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