На Вторчермете Nissan перевернулся на бок после столкновения с Nissan

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге произошло ДТП на Вторчермете. Как рассказали в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, в 13:40 на перекрестке 2-й Новосибирской и Эскадронной.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Nissan ехал по 2-й Новосибирской, и при повороте налево столкнулся с Hyundai, который двигался во встречном направлении, - пояснили в Госавтоинспекции.

От удара Nissan опрокинулся на бок. На заднем сиденье Nissan была 5-летняя девочка. Благодаря детскому креслу она не получила серьезных травм.

- У девочки диагностировали ушиб мягких тканей головы, после осмотра медики отпустили ее домой, - отметили в ГИБДД.

Напомним, что два дня назад на свердловской трассе погибла многодетная мать, которая допустила столкновение при обгоне.

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