Госпитализировали в больницу: в Екатеринбурге сбили девушку-мотоциклиста

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Этим вечером в Екатеринбурге, в районе улицы Серафимы Дерябиной, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. По предварительной информации, девушка-мотоциклист не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась в попутном направлении.

- В результате аварии пострадала водитель мотоцикла 23-х лет. С подозрением на перелом ноги ее госпитализировали в ГКБ №36, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Сегодня на Тюменском тракте произошла еще одна жесткая авария: водитель легковушки хотел обогнать попутный транспорт, выехал на встречку, но не рассчитал расстояние. В итоге, он на большой скорости протаранил фуру. Он погиб на месте.