Не рассчитал расстояние: на Урале водитель легковушки вылетел на встречку и протаранил фуру

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сегодня вечером, 5 сентября, на 283-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Из-за аварии на Тюменском тракте образовалась большая пробка, на месте работают инспекторы ГИБДД, которые ликвидируют последствия аварии и руководят потоком машин.

По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки Peugeot, двигаясь со стороны Екатеринбурга, во время обгона не рассчитал расстояние и безопасность маневра, выехал на встречку и протаранил фуру, которая ехала там.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Водитель фуры не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего водителя. Причина аварии убдет установлена в ходе следствия. На место также выезжали спасатели МЧС, которые проводили деблокировку погибшего и вытаскивали его из смятой машины.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция еще раз призывает водителей соблюдать ПДД, не совершать рискованных маневров и быть внимательными во время обгона.