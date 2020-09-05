В июле смертность на Среднем Урале выросла в полтора раза

За месяц в регионе умерли 7014 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле в Свердловской области смертность составила 7014 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла почти в полтора раза – тогда было зафиксировано 4189 случаев. А вот в июне этого года в регионе зафиксировали 5275 погибших.

- Естественная убыль населения (превышение числа умерших над родившимися) увеличилась в 47 раз, - сообщается в документации, опубликованной на сайте Росстата. – Так, если в июле прошлого года она составляла 62 человека, то в июле этого года – 2941 человек.

Кроме того, в июле этого года значительно снизилось число браков – 3119 в этом году и 3538 в прошлом. Число разводов также уменьшилось – на 18%.