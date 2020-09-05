Бегают люди с автоматами: в Екатеринбурге снимают фильм про Распутина XXI века

Фото: veda film в Instagram

Сегодня днем, 5 сентября, в Харитоновском парке Екатеринбурга можно было встретить много людей в амуниции и с автоматами в руках. Пугаться не стоит. Дело в том, что там проходили завершающие съемки фильма «Блеф» от кинокомпании «Веда-фильм». По словам создателей, это современное переосмысление истории отношений Феликса Юсупова и Григория Распутина.

Это история 1916 года, которая переложена на современные реалии.

Фото: veda film в Instagram

- У Феликса Юсупова, «золотого мальчика», привыкшего к легкой беззаботной жизни, внезапно умирает мать, лечившаяся в клинике Григория Распутина. Новая жизнь диктует новые порядки, и теперь, чтобы занять достойное место в жизни, Феликсу предстоит не только отомстить за смерть матери, но и выяснить, кто истинный друг, а кто враг? – Рассказывают создатели фильма.

Главную роль в фильме исполняет сын Олега Табакова Павел. Премьера фильма назначена на 11 ноября этого года. Транслировать фильм будут на киноплатформах Smart TV и в кинотеатрах страны.